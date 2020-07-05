В Греции в аэропорту задержали 17 украинцев, прилетевших из Киева

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

Пассажиры сообщили, что их разместили в камерах полицейского участка на территории аэропорта, отобрав все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Путешественники жалуются на то, что в камерах тараканы, нет мыла и туалетной бумаги, пищу и воду им не предоставляют, но продукты и предметы первой необходимости разрешили приобрести за свой счет.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Как сообщила одна из задержанных пассажирок, к ним пустили консула, он передал им вещи первой необходимости.

"Украинский консул только лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы", - написала она около 12:00 дня.

Девушка также сообщает, что компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду.

Ryanair на инцидент пока не отреагировал.