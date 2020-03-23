В аэропорту "Борисполь" у прилетевшего украинца с помощью экспресс-теста выявили коронавирус

23 марта 2020 г. 11:34
Источник: РБК-Украина
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В пункте пропуска "Борисполь" во время оформления на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие, у него потом обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Как отмечается, мужчине провели экспресс-тест и он показал положительный результат.

"Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.

Всего в течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерении температуры в более чем 15 тысяч человек.

 

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