В аэропорту Харькова встретили освобожденных пленных

В аэропорту Харькова приземлились 9 вертолетов с освобожденными из плена террористов на Донбассе людей.
Обмен происходил около Горловки на КПП «Майорск». Украина передала 233 пленных, а представители ОРДЛО – 73.
В Харькове освобожденных украинцев поздравили президент Петр Порошенко, Ирина Луценко.
Также присутсвовали глава УПЦ КП Филарет и глава УПЦ МП Онуфрий.
Среди освобожденных был и боец из Харьковской области Алексей Кириченко. Его в аэропорту ждала семья.
После встречи бойцы пересели на самолет, который доставил их в аэропорт Борисполь.