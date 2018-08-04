В аэропорту Харькова задержали иностранца-нарушителя с поддельными документами

В Харьковском аэропорту пограничники задержали гражданина Сьерра-Леоне, который оформлялся на вылет на рейс в Стамбул.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время пограничного контроля инспектор обнаружил, что карта вида на жительство в Украине, которую предъявил иностранец, полностью поддельная. Кроме того, мужчина превысил срок пребывания в Украине.

Иностранца-нарушителя пограничники передали полицейским, а также направили уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Также на нарушителя составили админпротокол за превышение срока пребывания на территории нашего государства и наложили взыскание в виде 5100 гривен штрафа.