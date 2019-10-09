 

В аэропорту Риги десятки украинцев пропустили свой рейс, самолет улетел полупустым

09 октября 2019 г. 11:16
Источник: УНИАН
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В столице Латвии - Риге - два десятка граждан Украины пропустили свой рейс по вине работников местного аэропорта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Алексей Глущенко, который вместе с женой стал заложником ситуации.

По его словам, всего 20 человек рейса Рига - Киев авиакомпании WIzz Air не смогли попасть на рейс до Киева. Он рассказал, что это произошло из-за того, что в час пик в рижском аэропорту работал только один пункт контроля из восьми.

"20 человек простояли в очереди на контроль ДВА-ТРИ часа, остояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели... Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились!", - рассказал Алексей Глущенко.

При этом он отметил, что сотрудники аэропорта никоим образом не реагировали на замечания пассажиров, что скоро вылет.

А самолет, добавил Алексей Глущенко, полетел полупустым.

Кроме того, по словам Алексея Глущенко, не смогли вылететь 40 пассажиров рейса на Кельн, которые также не смогли вовремя попасть на самолет.

 

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