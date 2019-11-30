В Афганистане в результате взрыва погиб командующий войск

В Афганистане в результате взрыва в провинции Гильменд погиб командующий пограничными войсками, генерал Захиргул Мукбил. Об этом сообщает телеканал TOLOnews в Twitter.

По данным представителя губернатора провинции, генерал Мукбил погиб в результате взрыва придорожной бомбы.

Также от взрыва пострадали трое сотрудников сил безопасности Афганистана.

В настоящее время подробности инцидента, повлекшего смерть афганского командующего, не приводятся.

Напомним, 24 ноября произошел взрыв в афганской столице - Кабуле.

Было известно, что 7 человек погибли и еще 10, включая четырех иностранцев, получили ранения.

Позже выяснилось, что среди погибших в результате взрыва был сотрудник миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).