В акции протеста против подорожания проезда приняли участие около 1000 харьковчан

23 февраля 2019 г. 19:27

Как сообщалось, в Харькове сегодня состоялась акция протеста харьковчан против невыполнения городскими властями решения о приостановлении повышенных тарифов на проезд.

Участники акции протеста колонной прошли по центральным улицам города.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, в мероприятии приняли участие около 1000 граждан. 

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечили 120 полицейских.

Колонну протестующих сопровождали патрульные полицейские, группы коммуникации, работники отделов полиции и инспекторы-кинологи со служебными собаками. 

Как отметили в полиции, грубых нарушений публичной безопасности и порядка во время мероприятий зафиксировано не было. 

 

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