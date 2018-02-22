В Андреевке женщину обманули на 10000 гривен

Жительница Андреевки отдала мошенникам 10 000 гривен, сообщили в Балаклейском отделе полиции ГУНП в Харьковской области.
На мобильный телефон 63-летней пенсионерки позвонила с неизвестного номера незнакомая женщина. Она представилась работником полиции и сообщила женщине, что ее дочь повредила очень дорогой мобильный телефон и, если они не оплатят пострадавшим материальный и моральный ущерб, то ее дочь будет привлечена к уголовной ответственности.
И назвала сумму в 10000 гривен.
Напуганная женщина перечислила указанную сумму через ближайшее отделение банка.
Но когда женщина пообщалась с дочкой, поняла, что ее обманули мошенники.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УК Украины.