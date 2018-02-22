В Андреевке женщину обманули на 10000 гривен

22 февраля 2018 г. 16:57
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Жительница Андреевки отдала мошенникам 10 000 гривен, сообщили в Балаклейском отделе полиции ГУНП в Харьковской области.

На мобильный телефон 63-летней пенсионерки позвонила с неизвестного номера незнакомая женщина. Она представилась работником полиции и сообщила женщине, что ее дочь повредила очень дорогой мобильный телефон и, если они не оплатят пострадавшим материальный и моральный ущерб, то ее дочь будет привлечена к уголовной ответственности.

И назвала сумму в 10000 гривен.

Напуганная женщина перечислила указанную сумму через ближайшее отделение банка.

Но когда женщина пообщалась с дочкой, поняла, что ее обманули мошенники.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 190 (мошенничество) УК Украины.

 

 

 

 

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