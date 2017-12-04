В Антарктиде гигантский айсберг раскололся на куски

Площадь айсберга достигает 267 квадратных километров.

В Антарктиде гигантский айсберг, который не так давно откололся от ледового щита, раскололся на куски. ScienceAlert опубликовало снимок айсберга.

Площадь огромной глыбы достигала 267 квадратных километров. Теперь же это лишь группа разрозненных кусков льда, которые будут таять еще в более ускоренном темпе.

Ученые отмечают, что обычно айсберги разваливаются уже после того, как уплывают в открытое море. Однако в данном случае он так и не смог отойти далеко от берега, предположительно, из-за слишком больших морских ледяных образований.