В апреле харьковчане смогут добровольно сдать оружие правоохранителям

Месячник добровольной сдачи оружия продлится на территории Украины с 1 по 30 апреля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Так, по поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган национальной полиции по месту жительства.

Кроме того, правоохранители напомнили, что люди, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности. А вот нарушителям грозит тюремный срок до 7 лет. Подобную санкцию предусматривает ст. 263 УК Украины