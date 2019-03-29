В апреле харьковчане смогут добровольно сдать оружие правоохранителям

29 марта 2019 г. 9:16
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Месячник добровольной сдачи оружия продлится на территории Украины с 1 по 30 апреля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

Так, по  поводу добровольной сдачи оружия необходимо обратиться в территориальный орган национальной полиции по месту жительства.

Кроме того, правоохранители напомнили, что люди, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.  А вот нарушителям грозит тюремный срок до 7 лет. Подобную санкцию предусматривает ст.  263 УК Украины

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