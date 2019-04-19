В аптеке Новобаварского района продавали наркопрепараты без рецепта

В Харькове правоохранители выявили аптеку, в которой без рецепта продавали медицинский препарат, содержащий наркотическое средство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обнаружили аптеку в Новобаварском районе по улице Полтавский шлях.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины 17 апреля полицейские провели в учреждении обыск, в ходе которого изъяли более 2 тысяч пластин медпрепарата с кодтерпином.

Сейчас полиция устанавливает всех фигурантов преступления .

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лозовой прокуратура утвердила обвинение заведующему и двум кассирам сети аптек, подозреваемым в продаже таблеток с кодеином без рецепта.