В Армении требуют отставки премьера из-за решения по Карабаху

Протесты в Ереване начались после того, как стало известно о подписании Армении с Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Люди устроили погром в здании правительства.

Лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна задержала Служба нацбезопасности Армении. Задержаны практически все лидеры митинга в Ереване. Об этом пресс-секретарь Царукяна сообщила журналистам на брифинге, сообщает агенство "Новости Армении".

Полиция задерживает всех, кто пришел на площадь Свободы. Именно сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьера Армении Никола Пашиняна подписать соглашение по Карабаху. Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна.

Силовики объясняют задержания запретом массовых собраний в условиях действующего в государстве режима военного положения. В центр Еревана стягиваются дополнительные силы полиции.