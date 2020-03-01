В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

01 марта 2020 г. 15:15
Источник: Корреспондент.net
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В Армении зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, коронавирусную инфекцию обнаружили у 29-летнего гражданина Армении, который 28 февраля прибыл из Ирана вместе со своей супругой.

Мужчина сам обратился к медикам. У него нет температуры и он чувствует себя нормально.

Тест на коронавирус провели и жене заболевшего. Тест показал отрицательный результат.

"Имевшие контакт с пациентом люди будут изолированы", - подчеркнул премьер-министр.

Пашинян также добавил, что будут приняты все меры, которые предписывает Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, что о вспышке пневмонии в городе Ухань Китай заявил в канун нового 2020 года.

Как сообщалось ранее, почти 80 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае. На сегодняшний день коронавирусом болеют 35 329 человек.

Также ранее в Беларуси выявили первый случай коронавируса.

Тесты подтвердили заражение у иранского студента. Он, а также контактировавшие с ним лица, были помещены в боксы.

 

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