В Атлантическом океане найдена пропавшая яхта с путешественниками из Польши

В Атлантическом океане к югу от острова Барбадос найдена пропавшая яхта с супружеской парой из Польши.

Об этом сообщает "Польское радио".

Сообщается, что находившуюся на борту Эльжбету Домбровны эвакуировал танкер.

По предварительной информации, муж Домбровны - Станислав выпал за борт яхты. На данный момент проходит спасательная операция. Яхта продолжает дрейфовать в океане.

Напомним, 26 ноября пропала яхта. Об исчезновении супружеской пары сообщила дочь. Она более суток не могла связаться с родителями, а последний телефонный разговор с ними внезапно оборвался. Девушка обратилась в спасательные службы Барбадоса и польский МИД за помощью.

