В Атлантическом океане найдена пропавшая яхта с путешественниками из Польши

27 ноября 2017 г. 12:16
Источник: РБК - Украина
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В Атлантическом океане к югу от острова Барбадос найдена пропавшая яхта с супружеской парой из Польши.

Об этом сообщает "Польское радио".

Сообщается, что находившуюся на борту Эльжбету Домбровны эвакуировал танкер.

По предварительной информации, муж Домбровны - Станислав выпал за борт яхты. На данный момент проходит спасательная операция. Яхта продолжает дрейфовать в океане.

Напомним, 26 ноября пропала яхта. Об исчезновении супружеской пары сообщила дочь. Она более суток не могла связаться с родителями, а последний телефонный разговор с ними внезапно оборвался. Девушка обратилась в спасательные службы Барбадоса и польский МИД за помощью.
 

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