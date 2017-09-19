В Австралии ученые обнаружили необычный "город осьминогов"

19 сентября 2017 г. 17:53
Источник: УНИАН
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Ученые обнаружили в Австралии необычное поселение осьминогов в заливе Джервис-Бэй.

Об этом сообщает Science Alert.

По словам морских биологов, сложные норы из песка являются домом как минимум для 15 головоногих моллюсков вида Octopus tetricus, которых раньше считали одиночными существами.

Международная команда исследователей зафиксировала, как осьминоги встречались, жили вместе, общались друг с другом, прогоняли посторонних осьминогов и даже выселяли друг друга из нор. Кроме того, ученые обнаружили, что часть нор построена с использованием раковин от съеденной осьминогами добычи.

"Такое поведение является продуктом естественного отбора, и может быть очень похоже сложное социальное поведение позвоночных животных. Это говорит о том, что в определенных условиях эволюция может привести к очень схожим результатам в различных группах организмов", - рассказал ведущий автор исследования Дэвид Шил из Тихоокеанского Университета Аляски.

 

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