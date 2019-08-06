В Австралии впервые применили закон об эвтаназии

Женщина, которая страдала от рака, стала первой, к кому в Австралии применили противоречивый закон об эвтаназию.

61-летняя Керри Робертсон умерла в штате Виктория. Это единственный штат в стране, где разрешена эвтаназия. Другие штаты рассматривают возможность принятия такого же закона.

Женщина подала заявку на эвтаназию, которую одобрили через 26 дней.

В 2010 году госпоже Робертсон диагностировали рак молочной железы, однако впоследствии он распространился на кости, легкие и печень.

По словам родственников женщины, она решила отказаться от химиотерапии и лучевой терапии в марте — после того, как "боль стала невыносимой".

Закон штата Виктория, который разрешает эвтаназию, вступил в силу в июне этого года. Он позволяет пациентам, состояние которых соответствует определенным критериям, получить смертельные лекарства.

"Мы были рядом с ней, на фоне играла музыка Дэвида Боуи, она была окружена любовью и последними словами - простыми и достойными", - говорит дочь женщины Николь Робертсон. - Главное для меня - это знание, что мы сделали все, что могли, чтобы она была счастливой, а ее смерть была комфортной".

Правила предусматривают, что пациент должен отправить, по крайней мере, три запроса специально обученным врачам.

Отмечается, что авторами такого запроса могут быть только совершеннолетние пациенты, которым, по прогнозам врачей, осталось жить не больше 6 месяцев.

Закон об эвтаназии был принят в штате Виктория еще в 2017 году, однако вступил в силу только в июне 2019-го. Документ расколол местный парламент: его обсуждение длилось более 100 часов.

Родственники Керри Робертсон говорят, что она подала заявку на эвтаназию в тот же день, когда закон вступил в силу.

Введение схожих правил в настоящее время также рассматривают штаты Западная Австралия и Квинсленд.