В Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

25 февраля 2020 г. 14:50
Источник: Украинская правда
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В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает Kurier.

Сообщается, что положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек.

Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой.

Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Известно, что обоим по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.

Ранее Австрия объявила, что будет останавливать на границе с Италией всех, у кого будут подозрения на заражение.

 

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