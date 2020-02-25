В Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом нового типа.

Об этом сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает Kurier.

Сообщается, что положительный результат теста на коронавирус оказался у двух человек.

Сейчас они находятся в одной из больниц Инсбрука с повышенной температурой.

Власти Тироля не предоставляют дополнительной информации о зараженных.

Известно, что обоим по 24 года, они жители Инсбрука, которые недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.

Ранее Австрия объявила, что будет останавливать на границе с Италией всех, у кого будут подозрения на заражение.