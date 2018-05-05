В Азербайджане полиция задержала четвертого подозреваемого в нападении на Найема, - Аваков

Правоохранители Азербайджана задержали четвертого подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема, произошедшего 30 апреля в центре Киева. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в субботу, 5 мая, на своей странице в Фейсбук.

"29-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения народному депутату, правоохранители Киева объявили в розыск еще 2 мая. Сегодня, 5 мая, правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали подозреваемого", - написал Аваков.

Глава МВД отметил, что начато необходимые процедуры для экстрадиции подозреваемого.

"Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник - через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск ", - говорится в посте Авакова.

Напомним, вечером 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема в центре Киева в результате конфликта на дороге напали неизвестные "кавказского типа внешности".

По предварительным данным, народный депутат не хотел нарушать ПДР и не пропустил водителя "мерседеса", который собирался поехать на запрещающий знак.

Позже нардеп Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих человек, напавших на Найема. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста и ночного домашнего ареста.