В Азовском море произошло землетрясение

16 октября 2018 г. 8:47
Источник: Левый берег
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На границе между Украиной и Россией в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7, информирует пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42 в понедельник, 15 октября.

Эпицентр землетрясения находился в 58 км от Бердянска Запорожской области.

По данным управления МЧС России по Краснодарскому краю, магнитуда землетрясения составила 4,3 балла.

"По докладу оперативных дежурных Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, жителями толчки не ощущались, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре из-за землетрясений и цунами в Индонезии погибли более 2 тысяч человек.

 

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