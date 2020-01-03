В Багдаде убит глава спецподразделения КСИР генерал Сулеймани

В иракском Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Ракеты были выпущены по автомобилю возле международного аэропорта. Распоряжение о нанесении удара по одному из самых влиятельных иранских генералов отдавал президент США Дональд Трамп, говорится на сайте Пентагона.

"По указанию президента вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия для защиты личного состава США за рубежом, убив Касема Сулеймани, главу Корпуса стражей исламской революционной гвардии, назначенной США иностранной террористической организации", – говорится в нем.

По информации Пентагона, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе.

"Генерал Сулеймани и его силы были ответственны за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранения тысяч других. За последние несколько месяцев он организовал нападения на коалиционные базы в Ираке, включая нападение 27 декабря, которое привело к гибели и ранению дополнительного американского и иракского персонала. Генерал Сулеймани также одобрил нападения на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе", – сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с Сулеймани погиб Абу Махди аль-Мухандис, замкомандира Силами народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном, передает AP. Для подвтерждения гибели Сулеймани Пентагон запросил проведение ДНК-теста.

В Иране в ответ на ликвидацию генерала угрожают мстить, созван совет безопасности.

Напомним, отношения между Ираном и Штатами ухудшились в конце 2019 года, когда 27 декабря по американской военнойбазе США в Ираке был нанесен авиаудар, в результат чего погиб военный.

Во время ответной атаки погибли 25 боевиков, затем члены проиранской военной групировки штурмовали посольство Штатов в Багдаде.