В Балаклее мошенники лишили сбережений 83-летнюю пенсионерку

В Балаклее псевдоработницы социальной службы обманули пожилую женщину и завладели ее деньгами в сумме 25 000 гривен и 400 долларов США.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 марта в полицию обратилась 83-летняя жительница Балаклеи. Женщина сообщила, что к ней пришли неизвестные, которые представились работниками социальной службы и попросили хозяйку показать им деньги, мотивируя это неплановыми проверками сбережений и заменой в стране банкнот. Пенсионерка дала им указанные деньги.

Злоумышленницы осмотрели купюры и сообщили, что эти деньги якобы уже не в обращении и поэтому подлежат изъятию. Они запечатали деньги в конверт и передали его пенсионерке с обещанием вернуться и обменять деньги на настоящие. Заглянуть в конверт потерпевшая догадалась лишь впоследствии, где обнаружила вместо денег бумагу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.