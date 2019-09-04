В Балаклее мужчина похитил памятник с кладбища

На Харьковщине полицейские разоблачили вандала.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 51-летний харьковчанин и заявил, что неизвестные совершили на кладбище в Балаклее надругательство над могилой его дочери.

Пострадавший рассказал, что с места захоронения исчез памятник в виде бронзового ангела весом около 70 килограммов.

Злоумышленника установили. Им оказался 42-летний местный житель. Похищенное мужчина хранил у себя дома и собирался сдать в пункт приема металлолома.

Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.