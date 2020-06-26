В Балаклее нашли пропавшую девочку-подростка, которая ушла из дома после ссоры

26 июня 2020 г. 11:35
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В Балаклейском районе Харьковской области правоохранители разыскали и вернули домой пропавшую несовершеннолетнюю девочку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 июня в 1:00 в полицию позвонила жительница райцентра. Она сообщила, что ее 14-летняя дочь после ссоры ушла из дома и не вернулась. 

Мать была напугана, поскольку девушка никогда раньше не уходила из дома и всегда вовремя возвращалась.

Правоохранители сразу начали поиски девушки. Полицейские проверили парки, скверы и другие места ее предполагаемого пребывания. Через час поисков патрульные полицейские заметили  девушку на одной из улиц города.

Как выяснилось, 14-летняя школьница ходила по улицам города и не хотела возвращаться к семье.

Работники ювенальной превенции вернули беглянку домой и провели с ее семьей профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

 

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