В Балаклее разоблачили наркопритон

В Балаклейском районе Харьковщины правоохранители выявили наркопритон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе проведения общих профилактических мероприятий под условным названием «Мак» полицейские получили информацию о том, что в доме у 39-летнего жителя райцентра постоянно собираются люди и употребляют наркотические средства.

В доме злоумышленника правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли шприцы, полимерную бутылку с опием экстракционным и посуду для варки наркотиков.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.