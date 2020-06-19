В Балаклее разоблачили наркопритон

19 июня 2020 г. 10:30
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В Балаклейском районе Харьковщины правоохранители выявили наркопритон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе проведения общих профилактических мероприятий под условным названием «Мак» полицейские получили информацию о том, что в доме у 39-летнего жителя райцентра постоянно собираются люди и употребляют наркотические средства. 

В доме злоумышленника правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли шприцы, полимерную бутылку с опием экстракционным и посуду для варки наркотиков. 

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

 

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