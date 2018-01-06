В Балаклее у женщины из гаража угнали мопед

06 января 2018 г. 14:30
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С заявлением об исчезновении из гаража мопеда в полицию обратилась  47-летняя жительница Балаклеи, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 19-летний житель Балаклеи, который признался в угоне транспортного средства.

Полицейские также установили, что мужчина причастен к совершению ряда  других имущественных преступлений. Его подозревают в совершении около 20 краж.

Полицейские разыскали похищенный мопед и вернули владелице.

Следственным отделом Балаклейского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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