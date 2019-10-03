 

В Балаклее в полицию принесли ружье, пистолет и штык-нож

03 октября 2019 г. 14:32
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Жители Балаклейского района добровольно сдали в полицию 5 единиц оружия.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, жители Балаклейского района принесли в полицию охотничье гладкоствольное ружье, газовый пистолет, ствол от винтовки, армейский штык-нож и ствол от карабина.

Так, 29-летний житель Асеевки сдал в полицию ранее незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. Оружие ему досталось от умершего родственника. Теперь он намерен официально зарегистрировать оружие, чтобы в дальнейшем использовать его на охоте.

33-летний житель Балаклеи добровольно сдал ствол от винтовки СВТ калибром 7,62 мм, армейский штык-нож и ствол от карабина «Mauzer» калибра 7,92 мм для уничтожения. Мужчина сообщил, что нашел оружие на городской свалке.

А 46-летний житель поселка Савинцы принес в полицию газовый пистолет «Walther mod PP» в неисправном состоянии для дальнейшего его уничтожения.

Напомним, незаконное владение и хранение оружия влечет за собой уголовную ответственность по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы с 1 по 31 октября освобождаются от уголовной и административной ответственности, отметили в полиции.

 

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