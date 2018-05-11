В Балаклее выявили наркопритон

11 мая 2018 г. 15:24
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В Балаклее правоохранители получили от жителей одного из многоэтажных домов города информацию, что 28-летняя местная жительница организовала в своей квартире наркопритон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук рассказал, что в ходе обыска в доме женщины  изъяли бутылку с веществом коричневого цвета с характерным запахом растворителя, два полиэтиленовых пакета с семенами мака, медицинские шприцы и посуду для изготовления наркотического вещества.

Кроме того, в момент обыска в квартире находились двое наркозависимых - местных жителей. Они объяснили полицейским, что хозяйка жилья неоднократно предоставляла им квартиру для изготовления и употребления наркотиков.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу, которая показала, что вещества, предоставленные на исследование, относятся к особо опасным наркотическим средствам, запрещенным к обороту.

Правонарушительнице сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За нарушение закона женщине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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