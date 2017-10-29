В Балаклее завершили восстановительные работы после взрывов

В Балаклее, Харьковской области, пострадавшей после взрывов боеприпасов на территории военного склада Министерства обороны, своевременно начат отопительный сезон и завершены все аварийно-восстановительные работы.

Председатель Балаклейской РГА Степан Масельский сообщил, что все работы, от которых зависели безопасность и комфорт людей, в районе – выполнили, а 26 семей, жилье которых после взрывов было полностью разрушено, уже въехали в свои новые оборудованные и теплые дома.

«Отопительный сезон в городе начат своевременно. Газовые службы завершают подключение квартир по ул. Арсенальной.После взрывов там была полностью разрушена тепловая котельная и без отопления остались 500 семей. После оценки ситуации специалистами, нами было принято решение оборудовать их все системой индивидуального отопления. Сейчас работы на финальной стадии», – информировал Степан Масельский.

Глава города Балаклеи Ивана Столбового, отметил, что качество выполнения восстановительных работ в городе контролируют сертифицированные специалисты.

«Из 128 млн грн, выделенных на восстановление, горсовет профинансировал почти 100 млн, в разработке – еще 28 млн по тем подрядным организациям, которые завершают оформление актов по выполненным работам. На материальную помощь пострадавшим было выделено 30 млн грн из областного бюджета, 5 млн грн – из районного и 4,5 – из городского бюджета. За помощью к нам обратились 3400 семей. 3048 домовладений уже получили средства, средний размер пособия – 13,5 тыс грн», – рассказал Иван Столбовой.