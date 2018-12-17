В Балаклейском районе мошенники сняли с банковской карточки женщины 4000 гривен

Телефонный мошенник обманул жительницу Балаклеи, сняв деньги с ее карточного счета.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщине позвонил мошенник, который представился банковским работником.

Незнакомец сообщил 60-летней женщине, что ей необходимо пройти идентификацию клиента банка и предоставить определенную персональную информацию. Потерпевшая, не задумываясь о последствиях, назвала код и пароль.

Впоследствии женщина обнаружила, что из ее карточного счета пропали деньги в сумме 4000 гривен.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.