В Балаклейском районе мошенники сняли с банковской карточки женщины 4000 гривен

17 декабря 2018 г. 11:29
1 просмотр

Телефонный мошенник обманул жительницу Балаклеи, сняв деньги с ее карточного счета.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщине позвонил мошенник, который представился банковским работником.

Незнакомец сообщил 60-летней женщине, что ей необходимо пройти идентификацию клиента банка и предоставить определенную персональную информацию. Потерпевшая, не задумываясь о последствиях, назвала код и пароль.

Впоследствии женщина обнаружила, что из ее карточного счета пропали деньги в сумме 4000 гривен.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.