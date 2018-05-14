В Балаклейском районе мужчина обокрал односельчанина

14 мая 2018 г. 11:50
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В полицию обратился 48-летний житель одного из поселков Балаклейского района и сообщил, что из его дома неизвестные похитили бензопилу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

В совершении кражи полицейские разоблачили 50-летнего односельчанина потерпевшего.

Как выяснилось, вечером мужчина проник в чужой дом, который был не заперт.

Пока хозяева спали, он украл из дома бензопилу и скрылся.

Похищенную вещь злоумышленник продал знакомому за 500 гривен, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражу злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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