В Балаклейском районе мужчина обокрал односельчанина

В полицию обратился 48-летний житель одного из поселков Балаклейского района и сообщил, что из его дома неизвестные похитили бензопилу.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
В совершении кражи полицейские разоблачили 50-летнего односельчанина потерпевшего.
Как выяснилось, вечером мужчина проник в чужой дом, который был не заперт.
Пока хозяева спали, он украл из дома бензопилу и скрылся.
Похищенную вещь злоумышленник продал знакомому за 500 гривен, а вырученные средства потратил на собственные нужды.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
За кражу злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.