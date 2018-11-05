В Балаклейском районе у мужчины изъяли более 10 килограммов наркотиков

В полицию поступила информация о том, что 61-летнй житель поселка Андреевка по месту жительства хранит наркотики.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

В ходе отработки информации при обыске в доме у мужчины правоохранители обнаружили восемь мешков с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Как пояснил мужчина, марихуану он вырастил у себя во дворе и высушил для собственного потребления.

Как выяснили полицейские, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас следователем решается вопрос о переквалификации производства на ч. 3 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.