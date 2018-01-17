В Балаклейском районе у мужчины изъяли гранату

17 января 2018 г. 16:24
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Полицейские  изъяли у мужчины гранату «Ф-1». Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Накануне в полицию поступило сообщение от 53-летнего жителя Балаклейского района. Он рассказал, что на окраине вблизи Балаклеи он нашел предмет, внешне похожий на гранату.

Прибывшие по вызову правоохранители и взрывотехники обнаружили боеприпас – предположительно, гранату «Ф-1» с маркировкой на запале и корпусе.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и опасных предметов больше не обнаружили.

Гранату изъяли и направили на экспертизу.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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