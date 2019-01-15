В Балаклейском районе во время кражи задержали вора-домушника

15 января 2019 г. 12:28
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В Харьковской области полицейские задержали квартирного вора на месте преступления.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицию позвонил 33-летний хозяин квартиры в поселке Андреевка Балаклейского района и заявил о том, что в его доме сработали датчики движения, которые он самостоятельно установил и присоединил к мобильному телефону.

Злоумышленник проник в дом, упаковал похищенные вещи и уже собирался бежать. В этот момент подоспевшие правоохранители заблокировали выход из квартиры и задержали вора.

Из квартиры вор хотел вынести электрочайник, DVD-плеер, изделия из черного металла.

Участковые быстро установили личность задержанного. Им оказался 53-летний ранее судимый житель села Яворское Балаклейского района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного Кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

 

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