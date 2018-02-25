В Балаклейском районе за кражу металла задержали мужчину

25 февраля 2018 г. 10:50
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В полицию с заявлением о краже обратился 66-летний  житель Балаклейского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина рассказал, что ночью на территорию его домовладения проникли неизвестные и похитили из летней кухни металлические изделия.

Правоохранители разоблачили в краже металла 42-летнего ранее судимого местного жителя.

Злоумышленника задержали, когда он пытался сдать похищенное в пункт приема металлолома.

Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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