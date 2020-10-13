В Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилования

Бангладеш вводит смертную казнь за изнасилования. Соответствующий указ президента ожидается сегодня, пишет ВВС со ссылкой на министра юстиции страны Анисул Хак.

Решение принято после нескольких дней протестов против высокого уровня сексуального насилия в отношении женщин.

На прошлой неделе начались массовые акции после того, как в социальных сетях появилось видео о жестоком нападении на 37-летнюю женщину. Демонстранты несли таблички с надписями "Вешать насильников" и "Нет пощады насильникам", а в столице страны установили муляж виселицы.

Многие считают, что для изменения отношения к сексуальным преступлениям все же требуется нечто большее, чем смертная казнь за изнасилования.

Отмечается, что в этом году в Бангладеш было зарегистрировано не менее 1 тысячи изнасилований, при этом каждое пятое было групповым.

По словам местных правозащитников, многие случаи остаются незамеченными, поскольку женщины боятся дискриминации. К тому же в случаях, когда женщины все же сообщают о сексуальных преступлениях, уровень обвинительных приговоров чрезвычайно низкий.