В Барвенково избили врача-анестезиолога: открыты четыре уголовных производства

В Барвенковском районе области произошел конфликт с участием четырех человек, в ходе которого был избит врач анестезиолог.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту полиция открыла четыре уголовных производства.

Дознаватели территориального подразделения открыли четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины после получения четырех заявлений от участников конфликта.

Санкция статьи предусматривает до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в сети Интернет появилась информация о том, что якобы сотрудники Барвенковского отделения полиции избили человека.

В связи с этим назначено служебное расследование, все обстоятельства дела устанавливаются.