В Барвенково мужчина ударил ножом свою подругу: женщина скончалась

В Барвенково 45-летний местный житель нанес ножевое ранение своей 50-летней сожительнице. От потери крови женщина скончалась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, вечером 15 декабря мужчина и женщина распивали алкоголь по месту жительства. Во время отдыха между сожителями возникла ссора, в результате которой злоумышленник схватил нож и нанес удар женщине в область голени.

Мужчину правоохранители задержали.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.