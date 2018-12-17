В Барвенково мужчина ударил ножом свою подругу: женщина скончалась

17 декабря 2018 г. 17:20
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В Барвенково 45-летний местный житель нанес ножевое ранение своей 50-летней сожительнице. От потери крови женщина скончалась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, вечером 15 декабря мужчина и женщина распивали алкоголь по месту жительства. Во время отдыха между сожителями возникла ссора, в результате которой злоумышленник схватил нож и нанес удар женщине в область голени.

Мужчину правоохранители задержали.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.

 

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