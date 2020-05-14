В Беларусь - по загранпаспорту: кому не стоит волноваться из-за новых правил

С 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам.

Одновременно в министерстве иностранных дел рассказали об исключениях. Разъяснения относительно новых правил МИД разместило на официальном сайте.

«Гражданам Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться - при их возврате в Украину Государственная пограничная служба будет беспрепятственно пропускать по внутренним паспортам», – говорится в сообщении пресс-службы.

Для граждан Украины - жителей приграничных районов Украины - остается действующим режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12.12.1998 года.

Запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.

Ранее, 13 мая 2020 года, на заседании правительства было принято постановление «О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан».

Так, с 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Республику Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам.