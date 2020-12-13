В Беларуси проходит воскресный "Марш народного обвинения": задержаны более ста протестующих

Сегодня, 13 декабря в Беларуси проходят традиционные уже воскресные митинги - стихийно образуются колонны протестующих.

Об этом пишет news.tut.by.

Люди собираются на улицах Минска и других населенных пунктах: Могилеве, Новополоцке, Гродно, Ждановичи и Смолевичи.

С разных районов белорусской столицы поступают сообщения о разгоны - силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы.

Как информирует правозащитный центр "Вясна" , по состоянию на 14:02 по киевскому времени уже задержаны 39 человека.

Правозащитники сообщают об увеличении количества задержанных до 139 человек. Задерживают людей в Минске, Бресте, Боровлянах, Бресте и Смолевичах.

Как информирует news.tut.by , в Минске, в частности, задержали корреспондента "Белсата" Станислава Ивашкевича. Он успел сообщить, что находится в Московском отделе милиции.

В Могилеве жители города сделали фото на поддержку модели и мисс Беларуси-2008 Ольги Хижинковои, которая сейчас отбывает административный арест в Минске.

Учительница и писательница Анна Северинец сообщила, что в Смолевичи сегодня милиция задержала целый одиннадцатый класс гимназии, где она раньше работала.

Также стало известно, что на свободу вышел священник Вячеслав Барок после 10 суток ареста.

Добавим, акции протеста в Минске и других городах республики Беларусь продолжаются уже почти четыре месяца. Они начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.