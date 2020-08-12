В Беларуси третью ночь подряд продолжаются массовые протесты

В столице Беларуси Минске третью ночь подряд проходили протесты и столкновения с правоохранителями.

Во вторник, 11 августа, силовики вновь применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. Правозащитники сообщают об избиении журналистов.

"В Минске милиция напала на съемочную группу Би-би-си, однако журналистов не задержали", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев вечерних событий в белорусской столице, протестные акции во вторник отличались от тех, которые произошли накануне. В частности, 10 августа наиболее многочисленные группы протестующих собирались в трех местах, в других местах - меньшие группы. Во вторник же, 11 августа, протестующие передвигались по городу небольшими группами, скрываясь от преследования во дворах и подъездах, потом вновь собирались в группы. Милиция применяла спецсредства в районе Каменной Горки. Ближе к полуночи протесты продолжались в Уручье и в районе Студенческого села.

Одна из участниц протеста из Минска в телеэфире рассказала, что из-за отсутствия интернета нет никакой информации о том, что происходит в других частях города.

В то же время РЕН ТВ в твиттере сообщает, что части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Беларуси покинули улицы Минска. "В городе возобновлено движение транспорта по основным магистралям", - говорится в твите.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1996 года, набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов.

В Минске и других городах Беларуси начались протесты против официально заявленных результатов президентских выборов. Многочисленные демонстрации начались в Беларуси вечером в день голосования, 9 августа, и повторились 10 августа, их жестоко разгоняли силовики. Для разгона мирных митингов силовики применили водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Всего в стране за 9 и 10 августа задержали более пять тысяч человек, по меньшей мере один человек погиб. По официальным данным, в больницу доставили более 200 пострадавших. Их точное количество неизвестно.

Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и, по имеющейся информации, находится в Литве.