В бельгийском порту нашли более 11 тонн кокаина на сумму свыше 900 миллионов евро

06 ноября 2020 г. 19:35
Источник: Корреспондент.net
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Бельгийская полиция изъяла 11,5 тонны кокаина в порту Антверпен.

Об этом сообщило издание Brussels Times. 

Наркотики были замаскированы под металлолом и помещены в стальной контейнер, который, в свою очередь, был упакован в морской контейнер.

Этот контейнер и был загружен на трансатлантическое судно Santa Bettina.

Это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо находила полиция во всем мире, ее рыночная стоимость превышает €900 млн. 

По данным полиции, изъятая партия кокаина была доставлена через океан из Гайаны для группировки, возглавляемой 77-летним бывшим начальником отдела полиции по борьбе с наркотиками.  

В рамках операции были задержаны 20 человек, среди них трое полицейских, сотрудник администрации порта и адвокат. 

 

 

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