В Белграде штурмовали здание парламента: сербы против усиления карантина

Президент Сербии Александр Вучич во вторник, 7 июля, заявил об усилении карантина в стране на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые ограничения включают введение в Белграде комендантского часа на выходные.

Сразу же после заявления Вучича на центральной площади города начали собираться недовольные этим решением, пишет агентство Reuters. Стихийная акция собрала на площади несколько тысяч человек. Протестующие перекрыли близлежащие улицы, требовали отставки Вучича и скандировали: «Сербия поднялась!» и «Арестуйте Вучича».

Около 22:00 группа протестующих прорвала полицейский кордон, выломала двери и ворвалась в здание парламента Сербии. Позже полиции удалось оттеснить людей наружу, правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и силу, а также вызвали подкрепление.

В ходе протестов пострадали 43 полицейских и 17 протестующих, сообщил в комментарии «РТС» директор полиции Белграда Владимир Ребич. 23 человека задержаны, в их числе предполагаемый организатор штурма парламента.

Усиление карантина предусматривает жесткий локдаун для жителей Белгарада – люди не должны покидать дома с 18:00 пятницы до 5:00 понедельника.