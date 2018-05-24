В Безлюдовке перекрывали дорогу на карьер

23 мая в 14:19 в полицию поступила информация о том, что группа лиц в количестве 35 - 40 человек перекрыла выезд грузового транспорта из карьера по добыче песка, расположенного в поселке Безлюдовка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место выезжало руководство отдела, следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования патрульной полиции.

Прибывшие на место правоохранители обеспечивали охрану порядка.

Во время акции правонарушений зафиксировано не было.

Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений.

Проводится проверка.