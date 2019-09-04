 

На Безлюдовке восстановили шлагбаум на въезде на пляж

04 сентября 2019 г. 13:50
41 просмотр

Въезд на пляжную зону в Безлюдовке снова сделали платным.

Об этом сообщили представители организации «Фрайкор» в Фейсбук.

«Как только мы получили информацию, что нелегальные дельцы сменили охранную фирму и заручились полной поддержкой со стороны МВД», - сообщили активисты организации.

По информации «Фрайкора», на данный момент в районе пляжа постоянно находится экипаж полиции.

«Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы с целью получить от них объяснения, что происходит на Безлюдовке, и отметить необходимость проведения объективного расследования», - рассказали представители радикалов и напомнили, что,, по их информации, КП «Поставщик» без надлежащих договоров ограничил доступ к Безлюдовскому пляжу, который, по их данным, находится в собственности ООО «Октябрьское лесное хозяйство».

Как утверждают представители организации, государственное предприятие средств за аренду не получало и не проводило никаких расчетов с КП, а на самом пляже ведется незаконная хозяйственная деятельность.

По информации пользователей соцсетей, въезд на пляж в Безлюдовке снова стоит 50 гривен. Фото чеков с соответствующей указанной суммой также опубликованы.

Напомним, 14 августа активисты радикальной организации сделали въезд открытым, сломав шлагбаум, преграждающий въезд на пляж.

В связи с этим полиция открыла уголовные дела на активистов организации. Сейчас по делу идет расследование всех обстоятельств инцидента.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.