На Безлюдовке восстановили шлагбаум на въезде на пляж

Въезд на пляжную зону в Безлюдовке снова сделали платным.

Об этом сообщили представители организации «Фрайкор» в Фейсбук.

«Как только мы получили информацию, что нелегальные дельцы сменили охранную фирму и заручились полной поддержкой со стороны МВД», - сообщили активисты организации.

По информации «Фрайкора», на данный момент в районе пляжа постоянно находится экипаж полиции.

«Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы с целью получить от них объяснения, что происходит на Безлюдовке, и отметить необходимость проведения объективного расследования», - рассказали представители радикалов и напомнили, что,, по их информации, КП «Поставщик» без надлежащих договоров ограничил доступ к Безлюдовскому пляжу, который, по их данным, находится в собственности ООО «Октябрьское лесное хозяйство».

Как утверждают представители организации, государственное предприятие средств за аренду не получало и не проводило никаких расчетов с КП, а на самом пляже ведется незаконная хозяйственная деятельность.

По информации пользователей соцсетей, въезд на пляж в Безлюдовке снова стоит 50 гривен. Фото чеков с соответствующей указанной суммой также опубликованы.

Напомним, 14 августа активисты радикальной организации сделали въезд открытым, сломав шлагбаум, преграждающий въезд на пляж.

В связи с этим полиция открыла уголовные дела на активистов организации. Сейчас по делу идет расследование всех обстоятельств инцидента.