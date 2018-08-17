Отремонтировать наощупь: в библиотеке для слепых незрячий компьютерный мастер создал аудиобиблиотеку

17 августа 2018 г. 18:51
Автор: Алина Курлович
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Так, смотрим, что тут есть. Ну, опять же начинаем с блока питания – вот блок питания, в котором есть сетевой кабель, который дает уже множество напряжений по плате. Идем по плате. Здесь мы имеем 6 разъемов ю-эс-би. Это мышки, клавиатуры, питание под колонки.

Чем "болеет" электронная машина, Тарас может определить наощупь. От рождения незрячий мужчина электромеханике учился самостоятельно.

Тарас Матвеев

Я со школы еще начал чисто для себя – это были усилители, магнитофоны – та ну, любая техника, приемники… Ну, а дальше пошли компьютеры.  Не сложно, но надо много знать. Много всего не запомнишь, что-то записывал по Брайлю, а теперь же диктофоны есть.

В библиотеке слепых мастера считают волшебником. Свою старую технику могут доверить только ему. Говорят, что у Тараса своя манера общения с машинами. Обращаются при первой же возможности.

Оксана Чеботарева, библиотекарь

У нас, в принципе, техника  такая уже - старенькая. Так, лет 10 уже ей, потому постоянно что-нибудь ломается. А Тарас у нас - мастер на все руки – может починить наши все компьютеры. Там, полетела плата, блок питания, он всё  - придет, посмотрит, что сломалось, что нужно сделать, все нам починит

Свой первый компьютер Тарас собрал еще в 2001-м. Сейчас на его счету десятки восстановленных машин.

В библиотеке для слепых благодаря ему заработала и виртуальная читальня для незрячих. Мужчина установил необходимые для работы программы и постоянно пополняет ассортимент книг. При необходимости он помогает освоить технику незрячим читателям.

Оксана Чеботарева, библиотекарь

У нас бывает, приходят читатели, им бывает нужно помочь овладеть какой-нибудь техникой, объяснить – они тоже незрячие. И Тарас сам объясняет, как что делать, как что работает, как там программа включается, как магнитофон лучше включить незрячему человеку.

В библиотеке мастер работает пока на волонтерских началах. Устроиться официально не позволяет отсутствие профильного образования. Поэтому мужчина обходится помощью государства, а она составляет чуть более двух тысяч гривен, и редкими подработками. Тарас чинит компьютеры на заказ. Клиенты его находят по рекомендации.

Тарас Матвеев

Я технику обожаю, времени хватает на то, чтобы  как-то искать работу, чтобы выжить худо-бедно.

В библиотеке надеются, что все-таки смогут принять своего "волшебника" на постоянную работу.

 

Видео: 

В библиотеке для слепых незрячий компьютерный мастер создал аудиобиблиотеку - 17.08.18

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