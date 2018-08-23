В Богодухове мужчину обокрал приятель, который помогал ему по хозяйству

В полицию обратился житель Богодухова и сообщил о том, что у него пропал мобильный телефон, который мужчина оставил во дворе своего дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении кражи правоохранители разоблачили 38-летнего жителя села Губаревка.

Как выяснилось, мужчина помогал пострадавшему по хозяйству - класть кирпич.

Через некоторое время заявитель оставил свой мобильный телефон во дворе, что заметил злоумышленник.

Воспользовавшись отсутствием владельца, мужчина похитил его мобильный телефон.

Следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.