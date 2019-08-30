 

В Богодухове разыскали подростка, который сбежал от бабушки

30 августа 2019 г. 9:50
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Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию от бабушки-опекуна 28 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

Парень 26 августа ушел в гости к знакомым и не вернулся. Женщина обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не было. К тому же, она рассказала, что внук раньше неоднократно уходил из дома.

На поиски подростка был задействован весь личный состав Богодуховского отдела полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками сектора криминальной полиции было установлено местонахождение пропавшего парня: он бродил по улицам города.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

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