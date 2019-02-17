В Богодуховском районе еще одна община присоединилась к ПЦУ

17 февраля 2019 г. 17:59
144 просмотра

В Харьковской области еще одна община вышла из подчинения УПЦ Московского патриархата и примкнула к Православной церкви Украины.

Об этом сообщил глава Богодуховского района Владимир Шаров на своей странице в Facebook. 

"Сегодня еще один приход Богодуховщины присоединился к ПЦУ. Это уже третья община в нашем районе - верующие Викторовский религиозной общины сделали сознательный выбор в пользу Православной церкви Украины. На общем собрании прихожане выразили желание выйти из подчинения Московского патриархата и проголосовали за присоединение к Поместной Церкви", - написал он.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.