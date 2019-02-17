В Богодуховском районе еще одна община присоединилась к ПЦУ

В Харьковской области еще одна община вышла из подчинения УПЦ Московского патриархата и примкнула к Православной церкви Украины.

Об этом сообщил глава Богодуховского района Владимир Шаров на своей странице в Facebook.

"Сегодня еще один приход Богодуховщины присоединился к ПЦУ. Это уже третья община в нашем районе - верующие Викторовский религиозной общины сделали сознательный выбор в пользу Православной церкви Украины. На общем собрании прихожане выразили желание выйти из подчинения Московского патриархата и проголосовали за присоединение к Поместной Церкви", - написал он.