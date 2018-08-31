В Богодуховском районе медики спасли жизнь мужчине

30 августа 18 часов 28 минут медикам скорой помощи поступил вызов в село Петропавловка, Богодуховского района.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Фейсбук.

По предварительной информации, помощь нужна была 71-летнему мужчине, который задыхался.

Прибывшая на место происшествия бригада медиков скорой помощи провела мужчине реанимационные мероприятия.

После восстановления жизнедеятельности мужчины его госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу.

"Гордимся еще одной спасенной жизнью!" - написали медики.