В Богодуховском районе мошенница обобрала пятилетнюю девочку

18 мая 2018 г. 9:41
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За совершение мошеннических действий сотрудники уголовного розыска Богодуховского отдела полиции задержали 39-летнюю харьковчанку.

В  полицию поступило заявление от 33-летнего жителя Богодухова о том, что 11 мая незнакомая женщина обманом завладела золотыми сережками его 5-летней дочери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленницей оказалась 39-летняя женщина, которая ранее уже совершала аналогичные преступления на территории Новобаварского, Холодногорского и Люботинского районов Харьковской области.

Как выяснили полицейские, девочка шла со своим 13-летним братом по улице. К детям подошла незнакомая женщина, которая начала любоваться золотыми серьгами девочки, а потом попросила ребенка снять свои украшения.

Женщина объяснила детям, что хочет ближе рассмотреть серьги, чтобы якобы такие же купить своей дочери. После того, как девочка отдала их, мошенница сразу скрылась.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

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